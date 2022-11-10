Галеев об украинском проекте «признания Татарстана»: «Думаю, это останется незамеченным»

Татарстан не заявлял о независимости и продолжает жить как субъект Российской Федерации. Украинский проект постановления о независимости республики – это довольно слабая провокация, которая даже не будет никем замечена, поскольку не несет за собой никакой силы. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

«Их проект немного обескураживает. Мы не заявляли о независимости. Как они могут что-то там признавать или нет. С нашей стороны таких заявлений нет, мы живем спокойно. Я думаю, что их инициатива останется незамеченной. Может, пару раз об этом “пропищат” некоторые информагентства, не более того», – заявил собеседник.

Он подчеркнул, что попытки расшатать Россию изнутри были предсказуемы, но предпосылок для дестабилизации ситуации в стране нет. Татарстан, в свою очередь, выступает за федерализм, о независимости речи не идет.

Напомним, что ранее стало известно о том, что на сайте Верховной рады Украины появился новый проект постановления «о признании государственного суверенитета и независимости Республики Татарстан».