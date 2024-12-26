Галеев: Не всякого самозанятого можно привести на завод

Не всякого самозанятого можно привести на завод. Так считает зампредседателя комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, комментируя слова депутата Госдумы от Татарстана Ильи Вольфсона.

Напомним, ранее Вольсфон заявил, что причина высокой инфляции «кроется» в больших зарплатах у курьеров. Чтобы решить проблему «дисбаланса на рынке труда» парламентарий вместе с Минпромторгом РТ готовит изменения налогового режима самозанятых.

Галеев, в свою очередь, отмечает, что лучше повысить квалификацию рабочих и адекватно оплачивать квалифицированный труд, а высококвалифицированный — тем более, цитирует спикера KAZANFIRST.

Он добавил, что проблему решить можно лишь через стимулирование, а если заставлять, то перспектив никто не увидит. То есть, ужесточая налоговый режим, власти «душат самозанятых». Как следствие: они еще дальше «спрячутся в тень».