Фото: телеграмм-канал футболиста

Стали известны подробности, как «Галатасарай» намерен улучшить условия контракта российского полузащитника Алексея Батракова. По информации Şok Gazetesi, клуб делает ставку не на повышение оклада, а на премиальную систему: бонусы будут привязаны к результативным действиям игрока — забитым голам и отданным передачам.

Базовая зарплата Батракова сейчас составляет € 3,2 млн в год, и в ближайшее время руководство не планирует её пересматривать, хотя ранее в прессе появлялась информация о возможном повышении до € 5,5–6 млн.



Кроме того, турецкий клуб может увеличить сумму отступных за полузащитника на € 15–20 млн — с текущих € 55 млн. Что касается январского трансфера, он оценивается как маловероятный из-за регламента ФИФА: игрок может быть зарегистрирован максимум в трёх клубах в течение одного сезона, но участвовать в официальных матчах — только за два из них. Поскольку Батраков уже связан с «Локомотивом» и «Галатасараем», переход в третий клуб в январе, скорее всего, лишит его права выступать за новую команду в официальных играх. Исключения из этого правила существуют, однако в текущей ситуации они, вероятно, не будут применены.