«Галатасарай» предложил €28 млн за Батракова и согласовал контракт с игроком

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«Галатасарай» сделал «Локомотиву» официальное предложение о трансфере 21-летнего полузащитника Алексея Батракова. Сумма сделки — €25 млн плюс €3 млн бонусов. Турецкий клуб уже согласовал личный контракт с футболистом и теперь ожидает ответа от московской команды, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В текущем сезоне он провёл четыре матча и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает его в €28 млн.

Ранее «Локомотив» уже отклонял запрос «Галатасарая» о переговорах по игроку. Однако турецкий клуб не оставляет попыток заполучить хавбека. Сможет ли новое предложение изменить позицию москвичей — пока неясно. Сам Батраков заинтересован в переезде в Европу, но окончательное решение за клубом. Будем следить за новостями.