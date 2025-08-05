«Галатасарай» начал переговоры с «ПСЖ» о трансфере Матвея Сафонова

Футбольный клуб «Галатасарай» начал переговоры с Матвеем Сафоновым о трансфере из «ПСЖ». Об этом заявил турецкий журналист Сулейман Родоп на своей странице в соцсети Х.

Какие-либо детали сделки к этому часу источник пока не раскрывает. Однако по заявлениям журналиста, «ПСЖ» сам обратился к «Галатасараю» с предложением приобрести Сафонова.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» близок к покупке Люка Шевалье из «Лилля».

Вместе с французским клубом Сафонов выиграл Кубок Лиги чемпионов в 2025 году.