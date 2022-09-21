«Галамарт» приготовил для казанцев подарки в свой День рождения!

Чем больше людей отмечают День рождения, тем веселее! В этом году народный магазин «Галамарт» отмечает 13-й год, как он радует покупателей огромным выбором товаров для дома по доступным ценам, и приглашает каждого жителя Казани отпраздновать вместе с ним. 24 сентября у вас есть отличная возможность получить подарки от народного магазина!

Просто совершите покупку в ближайшем магазине «Галамарт» на сумму от 200 рублей и заполните купон, который вам дадут на кассе. А затем приходите в магазин 24 сентября к 18.00: у вас будет возможность получить в подарок мультиварку, комплект постельного белья, ультрамодные беспроводные наушники, магнитные шашки, шахматы, блендер и многое другое.

Кроме того, все гости, кто будет в это время в магазине с купоном на руках, получат скидку -20% на любые товары с белыми ценниками: от игрушек до гаджетов. А также в этот день будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль» на посуду и текстиль, так что вам будет, чем заняться в ожидании розыгрыша! К вашим услугам – пушистые пледы, покрывала, фарфоровые чайные наборы, сотейники, казаны и многое-многое другое: для готовки, сервировки праздничных и повседневных обедов.

А что потом? День рождения закончится, но выгодные предложения в «Галамарте» не заканчиваются никогда. Сверяйтесь с разделом акций и покупайте выгодно каждый день: кстати, акция «Второй товар за 1 рубль» - фирменная «фишка» сети, которая проводится в магазинах регулярно. А еще есть скидки, ШОК-цены и распродажи, чтобы шопинг приносил только удовольствие – и никаких угрызений совести.

8(800) 25 000 25

www.galamart.ru

*Розыгрыш состоится 24 сентября в магазинах «Галамарт» в Казани в 18.00 по местному времени. Подробности на сайте.

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на посуду и текстиль действует 24 сентября 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт».

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