Галактионов рассказал, как убедил Комличенко выбрать «Локомотив» вместо «Спартака»

Фото: fc-rostov.ru

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал трансфер нападающего «Ростова» Николая Комличенко к «железнодорожникам».

– Для нас очень важно, что после того, как мы дали по рукам и договор состоялся, игрок и его представитель сдержали своё слово, сделав выбор в пользу «Локомотива». Я спокойно относился к этому, потому что у нас уже был случай с одним из игроков. Мы общались по переходу с иностранным футболистом…

– Маркиньос.

– Это вы сами додумываете. Так вот, который сначала пообещал нам, потом поменял своё решение, затем снова пообещал нам и согласился, и потом опять поменял своё решение. Поэтому в этом плане мы уже действовали спокойно. Очень рады, что Коля сдержал своё слово. С нетерпением ждём начала совместной работы, – передает слова Галактионова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Комличенко отыграл 26 матчей за «Ростов» в РПЛ, где забил восемь мячей и отдал четыре передачи. С «желто-синими» он дошел до Суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА (0:0, 3:4 по пенальти).

«Локомотив» занял шестое место в таблице РПЛ сезона 2024/25. «Железнодорожники» набрали 53 очка.