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На главную ТИ-Спорт 5 ноября 2026 13:25

Галактионов покинет «Локомотив» после матча с «Рубином»

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Галактионов покинет «Локомотив» после матча с «Рубином»
Фото: fclm.ru

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в ближайшие дни покинет свой пост. Об этом сообщает «Чемпионат». Специалист оставит должность после матча 14-го тура чемпионата России с «Рубином», который состоится завтра, 6 ноября, в Москве.

Ранее Галактионов сообщил руководству клуба о желании прекратить работу, но официально в отставку не подал. Вчера состоялось заседание совета директоров «Локомотива», на котором рассматривался вопрос о будущем тренера. На нем было принято решение о его уходе.

Уточняется, что 42-летнему специалисту будет выплачена неустойка в размере 60 млн рублей.

«Локомотив» под руководством Галактионова занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 13 играх. В последних пяти матчах команда одержала только одну победу. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

#фк локомотив
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