Галактионов отреагировал на то, что Станкович звонил Комличенко

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о том, что наставник «Спартака» Деян Станкович пытался переманить нападающего Николая Комличенко из «Ростова», несколько раз позвонив форварду.

«Спокойно реагировал на то, что Станкович звонил Комличенко. Мы никого не уговаривали, мы договорились. Очень важно, когда люди держат свои договоренности и слова», – сказал Галактионов «Чемпионату».

Напомним, 10 июня Комличенко пополнил состав «железнодорожников». В минувшем сезоне он отыграл 37 матчей за «Ростов», где забил девять мячей и отдал пять передач.

«Локомотив» финишировал шестым в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 53-я баллами. «Спартак» стал четвертым с 57-ю очками. «Ростов» же занял восьмую строчку с 39-ю пойнтами.