Галактионов объяснил, почему Батраков не будет капитаном «Локомотива»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал выступления полузащитника Алексея Батракова.

По словам наставника заранее говорить о том, готов ли Батраков стать полноценным лидером «железнодорожников», бессмысленно. Также наставник рассказал, может ли Алексей стать капитаном в будущем на постоянной основе.

«У нас есть наш лидер – Дима Баринов, которому все доверяют. Он является несомненным авторитетом внутри команды. На сегодняшний день такой вопрос не стоит.

Мы всегда довольны работой Алексея: как в прошлом, так и в этом году. Абсолютно здорово тренируется и играет. Опять же, тут вопрос в том, как СМИ будут воспринимать его действия. Например, если он какое-то время не будет забивать и отдавать — это не значит, что он плохо или нестабильно играет. У него есть объём работы и с мячом, и без мяча. Никаких проблем не вижу», – передает слова Галактионова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Батраков отыграл 37 матчей за «Локомотив», где забил 15 мячей и отдал девять передач.

«Железнодорожники» финишировали на шестом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 53-я очками.