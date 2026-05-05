Галактионов может возглавить ЦСКА

Михаил Галактионов является одним из главных претендентов на пост главного тренера московского ЦСКА. Об этом сообщает телеграм-канал «Нежурналист Иванов».

Согласно информации источника, Галактионов встретился с представителями ЦСКА и изложил свое видение игры в команде. Его кандидатура предварительно одобрена руководством московского клуба. Так что в ближайшее время 41-летний специалист и «армейский» клуб могут ударить по рукам.

Михаил Галактионов возглавляет другой московский клуб РПЛ – «Локомотив» – с 2022 года. По итогам 28 туров «железнодорожники» идут на третьем месте с 50 очками в турнирной таблице российской Премьер-лиги.