Гала-концерт «Желаю тебе жизнь солнца, мой Мензелинск» собрал артистов со всей республики

В эти дни отмечается 95-летие со дня рождения поэтессы, драматурга, заслуженного деятеля искусств РТ, лауреата Государственной премии имени Габдуллы Тукая Гульшат Зайнашевой. В рамках юбилейной даты на сцене Мензелинского театра прошел гала-концерт X Республиканского фестиваля «Желаю тебе жизнь солнца, мой Мензелинск». В нем приняли участие коллективы из Актанышского, Муслюмовского, Сармановского, Сабинского, Тукаевского, Мамадышского и Мензелинского районов.

Как отметил в своем выступлении глава Мензелинского района Татарстана Айдар Салахов, в формировании характера Гульшат Зайнашевой большую роль сыграла Такерменьская земля, где прошло детство актрисы.

«Я там несколько лет работал председателем колхоза. На первый взгляд местное население там кажется строгим, но они очень трудолюбивые. Она написала слова к 400 татарским песням, сто из них стали популярными. Ее творчество нынешняя молодежь должна продолжать», — сказал Айдар Салахов.

Вечер посетили председатель челнинского отделения Союза писателей РТ, лауреат Госпремии имени Тукая Факил Сафин, писательница и поэтесса Альфия Ситдикова, поэтесса Лилия Гибадуллина. Они отметили высокий уровень организации мероприятия. Зрителей радовали народные артисты Татарстана Асаф Валиев и Зайнаб Фархутдинова, заслуженная артистка РТ Гульнара Тимерзянова.

На сцену были приглашены люди, которые прикладывают огромные усилия по увековечению памяти о Гульшат Зайнашевой — глава Такерменьского сельского поселения Алия Шарипова и зять поэтессы Рафаэль Шакирзянов. Последний вручил каждому участнику дипломы от Союза писателей РТ и подарки от своего имени, а также поблагодарил организаторов.

Директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев вручил награды Министерства культуры республики коллективам из районов. Также он передал всем участникам слова приветствия от главы ведомства Ирады Аюповой.

Гульшат Зайнашева внесла неоценимый вклад в развитие татарской литературы и искусства. Ее биография тесно связана с городом Мензелинском и в целом с Мензелинским районом, хотя поэтесса и родилась в Сармановском районе.

Детство Гульшат Зайнашевой прошло в селе Верхний Такермень, она окончила Мензелинский педагогический колледж.

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева ставились спектакли по ее произведениям: «Моя птица счастья» (1964), «Кто красавица?» (1970), «Когда пришла комиссия» (1976), «Зеленая сумка» (1982), «Судьбы и ошибки» (2000).