Гала-концерт ведущих фестивальных движений Татарстана прошел в Чистополе

Завершается гастрольный тур лауреатов и победителей республиканских фестивальных движений «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман». Еще вчера они дали большой гала-концерт в Чистополе, где татарстанскую творческую молодежь тепло встретили жители города.

«Приятно снова собраться здесь, в Чистополе — городе, который также стоял у истоков создания фестивального движения. Нам исполнилось 240 лет, и для нас сегодняшний концерт — самый лучший подарок, который могли сделать ведущие республиканские фестивали к юбилею города», — отметил глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов.

На открытой концертной площадке в формате open-air победители и лауреаты фестивалей через песни и танцы рассказали жителям города о традициях и культуре разных народов мира. Несмотря на далеко не летнюю погоду, трехчасовое шоу пришли оценить многие неравнодушные к искусству чистопольцы.

«Сегодня перед вами выступают выдающиеся дети и молодежь фестивалей „Созвездие-Йолдызлык” и „Наше время — Безнең заман”. Среди них также присутствуют и ваши таланты. Хочется сказать большое спасибо руководителям районов, трудящемуся народу за ваши таланты. На какой бы сцене мира ни выступали наши звезды — они везде показывают высокий уровень исполнительства», — заявила исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

К выступлению победителей и лауреатов двух фестивалей присоединились студенты и выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, музыкального и театрального училищ Казани.

«Мне кажется, что „Созвездие” — это хорошая школа для подрастающего поколения. Они смотрят, как мы, уже состоявшиеся артисты, работаем, впитывают наш опыт. Такой преемственности поколений, такой практики, как мне кажется, нет ни на одном фестивале», — уверен певец, актер, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко.

Уже сегодня юным восходящим звездам и талантливой творческой молодежи предстоит дать концерт в Камско-Устьинский районе, после чего фестивальный тур завершится гала-концертом в Буинске 18 сентября.

Вход для посетителей будет свободным.