Гала-концерт ведущих фестивальных движений Татарстана прошел в Альметьевске

Продолжается первый концертный тур двух объединившихся республиканских фестивальных движений «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман». Трехчасовой Гала-концерт отгремел в Альметьевске.

«Наверное, ни один родитель, студент, школьник в Татарстане не может сказать, что он не знает, что скрывается за заветными словами „Созвездие-Йолдызлык“ и „Наше время — Безнең заман“. Это уникальное движение, целый мир, который существует в нашей республике и который объединяет всех самых активных и талантливых детей и молодежь. Сегодня происходит воистину историческое событие, потому что впервые так масштабно „Созвездие“ приехало к нам. Это невероятно», — отметил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

На открытой площадке победители и лауреаты фестивалей через песни и танцы рассказали жителям города о традициях и культуре разных народов мира. К их выступлению присоединились студенты и выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, музыкального и театрального училищ Казани.

«Этим фестивальным движениям аналогов в мире нет. И самое главное, это движения, которые объединяют гражданское общество, мастеров культуры, которые вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым воспитывают элиту», — заявил генеральный продюсер фестивальных движений, лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Концерт стал экватором турне лучших представителей проектов «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман». Юных звезд эстрады, в также талантливую работающую молодежь с концертами ждут сегодня в Зеленодольском районе. Также запланированы выступления в Кукморском (12 сентября), Рыбно-Слободском (13-го), Алексеевском (14-го) и Камско-Устьинском (16-го) районах. Кроме того, большие концерты пройдут в Чистополе (15 сентября) и Буинске (18-го).

Концерты проходят на открытых площадках и в сельских домах культуры. Вход свободный.