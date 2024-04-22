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Гала-концерт «Студенческой весны» в Казани запланировали на 13 мая
Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна» запланировали в Казани на 13 мая. Он пройдет в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, рассказала на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.
«Традиционно на гала-концерте выступят лучшие творческие коллективы, и мы узнаем имена обладателей Гран-при фестиваля в каждом из направлений и в общем зачете. Хочется отметить, что по итогам фестиваля лучшие участники и коллективы смогут отправиться на заключительный этап Российской студенческой весны, который пройдет с 26 по 1 июня в Саратове», – прокомментировала докладчица.
Заявочная кампания главного события весны для казанских студентов проходила с 1 по 23 марта. Всего этом году творческие коллективы университетов представили перед жюри 102 вокальных и 121 танцевальный номер, 49 инструментальных композиций, 64 работы в оригинальном жанре, 75 театральных перфомансов. Также на суд жюри представили работы в направлениях мода, арт, медиа и видео. Общее число выступлений в сравнении с 2023 годом выросло на 10%.
Большая часть университетов уже продемонстрировала свои конкурсные программы, ожидаются выступления еще трех творческих команд. Так, 22 апреля свою программу представит победитель прошлого года – Казанский государственный энергетический университет, 23 апреля – Казанский федеральный университет, 30 апреля – Набережночелнинский государственный педагогический университет.
Алия Загидуллина также отметила, что в этом году конкурсное жюри ввело специальные номинации. Они приурочены к Году семьи в РФ, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, и Году научно-технологического развития в РТ. Также мэрия Казани наградит лучшего молодого режиссера.
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