Гала-концерт программы «Звезды из Завтра» соберет финалистов со всей республики

Финальный аккорд республиканской программы «Звезды из Завтра» прозвучит на гала-концерте 14 мая в стенах Большого концертного зала имени Сайдашева. Здесь соберутся лучшие из финалистов отборочных этапов, которые прошли в пяти городах Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил художественный руководитель проекта и камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов.



«У нас есть постоянные участники, успехами которых мы гордимся. Но в финале мы решили обязательно представлять новые имена — по итогам прошедших гала-концертов», — пояснил Абязов.



В заключительный большой концерт вошло 30 номеров. Всего в гала-концертах, которые проводились после каждого отборочного этапа, приняло участие 250 юных музыкантов со всей республики. При формировании программы завершающего музыкального вечера, предпочтение отдавалось исполнителям, еще не выступавшим на финальных праздничных концертах программы прошлых лет.

Казанская публика оценит исполнительский уровень начинающих свой профессиональный путь музыкантов из 15 городов республики, в числе которых Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, Набережные Челны и другие. Оркестровую поддержку юным исполнителям окажет казанский камерный коллектив La Primavera.

Напомним, что за время существования программы «Звезды из Завтра», в ней приняли участие около двух тысяч юных исполнителей. В 2019 году проект получил республиканский статус. Последние три года мероприятие проходит при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ.