От «Умирающего лебедя» к новой хореографии: в Казани завершается Нуриевский фестиваль

Сохранение классического наследия – кредо Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Но в принципиальной позиции находится место для воплощения собственных идей и фантазий, представления разнообразных жанров на сцене театра. Точкой притяжения традиционно становится гала-концерт Нуриевского фестиваля, который проходит в Казани 30-31 мая.

Сохранение классического наследия – кредо Татарского театра оперы и балета имени Джалиля

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году режиссером гала-концерта стал художественный руководитель балета Владимир Яковлев. По традиции современная хореография была представлена в первом отделении, а во втором – номера из классического наследия в исполнении приглашенных солистов и артистов Татарского театра.

И хотя во втором отделении нашлось место номерам из балетов, которые не входят в репертуар театра, – «Бахчисарайский фонтан» или «Дочь фараона», – тем не менее пристальный взгляд был прикован к первому отделению концерта.

Бессмертный «Умирающий лебедь» Михаила Фокина в исполнении Каролины Заборне, как и всегда оказывающий завораживающее зрелище, был продолжен и более современными номерами. Аманда Гомес и Михаил Тимаев продемонстрировали номер «Поцелуй» современного хореографа Александра Могилева. Зрителям было предложено понаблюдать за трансформацией уличного бандита-романтика в номере «Барышня и хулиган» (Антон Полодюк и Екатерина Федотова).

Бессмертный «Умирающий лебедь» Михаила Фокина в исполнении Каролины Заборне, как и всегда оказывающий завораживающее зрелище, был продолжен и более современными номерами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надеюсь, что со временем специалистов будет больше»

Но не модерном единым насытили гала-концерт. Страстное танго от Кирилла Паршакова, Анны Гудыно и зажигательное фламенко от Анны Федоровой совершенно точно разнообразили сценический репертуар театра.

«Насколько правомерно показывать на сцене фламенко наравне с балетной пластикой – решать только зрителю. К примеру, у нас единственных в России, да и в мире, в театре «Дон Кихот» идет с настоящим фламенко. Думаю, если номер несет красоту, то почему нет? Со своей стороны, я стараюсь делать все от себя возможное, чтобы представить достойный результат на сцене», – поделилась Федорова.

Страстное танго от Кирилла Паршакова, Анны Гудыно и зажигательное фламенко от Анны Федоровой совершенно точно разнообразили сценический репертуар театра Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И даже приглашая артистов на «экспериментальные» номера, театр старается делать ставку на тех, кто может сделать это качественно. К примеру, Анна Федорова – пожалуй, единственный специалист по фламенко в Татарстане. Имеющая за плечами большой опыт – трехлетнее обучение в Испании, а также в Москве, она второй год на гала покоряет зрителей.

«Когда я только начинала увлекаться этой темой, а это были нулевые, я поняла, что у нас в Татарстане не к кому было обратиться. Пришлось обучаться в столице и на родине танца. Сейчас знаю, что у нас есть несколько школ, но то, что видела я, это больше самодеятельность. Надеюсь, что со временем специалистов будет больше», – поделилась Федорова.

«Руководство театра считает, что зритель не готов к восприятию современной хореографии»

Как и в прошлом году, гала стал местом для реализации амплуа хореографа Алессандро Каггеджи. В этот раз обошлось небольшим одноактным балетом «Маленькая история большого города». По словам Каггеджи, спектакль основан на фильме «Огни большого города» – маленький Бродяга встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице, которая по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, маленький Бродяга пускается на поиски денег.

По словам хореографа Алессандро Каггеджи, его одноактный балет основан на фильме «Огни большого города» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Идею предложил Владимир Яковлев. И хотя я был знаком с творчеством Чарли Чаплина, пришлось погрузиться в эту историю более подробно», – поделился танцовщик.

И хотя Каггеджи был рад доверию руководства театра, он посетовал, что практика поставить «что-то новое» в театре не особо приветствуется.

«Почему-то руководство театра считает, что зритель не готов к восприятию современной хореографии и что зритель не пойдет на новое название. Но я не совсем с этим согласен, ведь, к примеру, когда приезжает Московский Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко или театр балета Эйфмана – зал полный. Конечно, мы единственный академический театр в Татарстане, и наша главная задача – сохранить классическое наследие. Но почему бы вместе с тем не показывать современные достижения балета? Ведь это только обогатит наш репертуар, а труппу вознесет на новый исполнительский уровень», – считает Каггеджи.

«Идею предложил Владимир Яковлев. И хотя я был знаком с творчеством Чарли Чаплина, пришлось погрузиться в эту историю более подробно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он уверен, что проблема еще и в том, что далеко не все артисты могут освоить современную хореографию. «Я не знаю, как преподают в Казанском училище современную хореографию и преподают ли вообще, но когда мы ставили “Маленькую историю большого города”, с казанскими танцовщиками пришлось нелегко. Они справились, но мне приходилось объяснять буквально каждое движение. Они безусловные таланты в плане классики, но с точки зрения современной хореографии…» – вздохнул Алессандро Каггеджи.

«Жаль, что фестивалем живет лишь театр»

В рамках Нуриевского фестиваля был проведен круглый стол с участием приглашенных критиков. В беседе принял участие балетовед и балетный критик из Москвы Александр Максов. С корреспондентом «Татар-информа» он поделился некоторыми мыслями.

«У фестиваля логичный формат, включающий и премьеры, и приглашение артистов высокого класса, отдельных театров. Фестиваль дает возможность обозреть палитру танца, и современного, и классического, и мне кажется, здесь ничего нового изобретать и искусственно придумывать не нужно. Другое дело, что активно развивается параллельная программа фестиваля – всевозможные лекции, творческие встречи, кинопоказы, подкасты и прочее, что, безусловно, интеллектуально обогащает фестиваль и делает его более разнообразным», – поделился мнением критик.

Александр Максов: «У фестиваля логичный формат, включающий и премьеры, и приглашение артистов высокого класса, отдельных театров» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Максов подчеркнул, что 35-й фестиваль с точки зрения параллельной программы ожидался куда более насыщенным. По его словам, литературная часть театра думала о приглашении Ариана Дольфюса – автора книги «Рудольф Нуреев. Неистовый гений», а также Оливье Пате – в недавнем прошлом солиста Парижской оперы, члена Международного совета танца при ЮНЕСКО (CID-UNESCO), который когда-то работал под руководством Рудольфа Нуриева.

«Был разговор и о том, чтобы пригласить Надежду Павлову, которая танцевала “под палочку” Нуриева в “Щелкунчике”. Если бы все это удалось реализовать, то, безусловно, фестиваль возвысился бы на ступеньку выше. К сожалению, по известным причинам этого сделать не удалось. Будем надеяться, что удастся реализовать задумки в следующем году», – отметил Максов.

Александр Максов поделился и своим видением повышения уровня фестиваля. «Мне жаль, что жизнью столь значимого фестиваля живет только театр. К примеру, на Западе, когда происходят такого рода праздники, им живет весь город. Повсюду висят флаги, на каждой площади театра есть локации с рекламой фестиваля», – рассказал он.

«Видеосюжеты на 10-15 минут об исполнителях, которые приедут, о фестивальных днях, безусловно, подняли и престиж фестиваля, и культурный уровень города в целом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он уверен, что местные новостные каналы могли бы активнее принимать в этом участие. К примеру, вести фестивальный дневник. «Видеосюжеты на 10-15 минут об исполнителях, которые приедут, о фестивальных днях, безусловно, подняли бы и престиж фестиваля, и культурный уровень города в целом», – отметил он.

«С выходом на сцену не тороплюсь, восстанавливаюсь»

Александр Максов особенно отметил хорошую организацию фестиваля. К примеру, быструю замену артистов в случае форс-мажоров. В этом году любители балета были лишены возможности увидеть на танцевальных партиях премьера театра Олега Ивенко, получившего травму до начала фестиваля.

«С выходом на сцену не тороплюсь, восстанавливаюсь. В этом сезоне труппа дорабатывает без меня, а со следующего с новыми силами вернусь на сцену. Самое большее, что я могу, – это красиво ходить, что я и делал на “Спящей красавице” в партии кавалера», – посмеялся Ивенко.

Олег Ивенко: «С выходом на сцену не тороплюсь, восстанавливаюсь. В этом сезоне труппа дорабатывает без меня, а со следующего с новыми силами вернусь на сцену» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, он заработал «колено прыгуна» – травму, вызванную перегрузками, возникающую в месте крепления надколенного сухожилия к нижнему краю коленной чашечки.

«Расстроился, что пропущу фестиваль, но это дало мне возможность посмотреть на коллег со стороны. Честно говоря, почти все выглядят очень уставшими, не остается места свободным эмоциям. Думаю, что это из-за большой загруженности. К примеру, в Мариинском театре танцовщики давали по 36 спектаклей в месяц. Многих это поломало», – заметил артист.

Сегодня повторным показом гала-концерта завершится XXXV Нуриевский фестиваль.