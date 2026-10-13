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01:17 Трамп заявил, что Путин больше хочет сделки, чем Зеленский
00:26 В Казани увековечили память Айрата Гилязова, спасшего семерых бойцов
00:12 Адвокат предупредил об уголовной ответственности за кражу канцтоваров из офиса
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23:58 Эксперты Татарстана обсудили риски ИИ и способы их минимизации
23:49 Гатиятулин: «Понимаем эмоции болельщиков и склоняемся к изменению рисунка игры»
23:30 Врач объяснила, как отличить осеннюю хандру от заболевания
23:14 Юбилейный Казанский полумарафон собрал более 10 тыс. участников
22:44 В ЕС намерены обсудить ужесточение визового режима для россиян
22:18 РБК: Производители пива предупредили о задержках поставок из-за атак на ЦОДы
21:41 Сати Казанова впервые представила в Казани «Симфонию Пуран» с оркестром
21:28 «Ак Барс» уступил «Сочи» и потерпел четвертное поражение подряд
21:22 На «РЕБУСе» представят справочник по девелопменту на исторических территориях
20:49 Главнокомандующий НАТО в Европе представил в Варшаве «Теорию победы»
20:34 Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Челнах, есть пострадавшие
20:11 Путин разрешил называть батальоны и роты в честь военных и политиков прошлого
19:53 Регионам разрешили тратить инфраструктурные кредиты на защиту объектов ЖКХ
19:31 Водолазы обыскали три озера, чтобы найти пропавшего рыбака в Татарстане
19:24 Путин назначил в Татарстане одиннадцать новых судей
19:03 Объем средств на ремонт учреждений образования в РТ повысили до 4 млрд рублей
19:01 Неизвестного мужчину нашли мертвым на болоте у автосалона в Казани
18:57 В Татарстане усилят контроль Госсовета за концессионными соглашениями
18:45 ТАГТОиБ имени Джалиля присоединится к «Сцене без границ» в Доме актера в октябре
18:35 Трамп в ответ на критику напомнил о тратах ЕС на российские энергоносители
18:10 Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама
18:09 В Татарстане не хватает 1,4 тыс. школьных учителей и 500 воспитателей детсадов
17:49 Эксперт ВТБ Мои Инвестиции рассказал, во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
17:38 Патрушев заявил о проработке Западом планов по блокаде Балтийского моря
16:53 Журнал Newsweek назвал четырех возможных преемников Зеленского
16:51 Путин ратифицировал соглашение с Индией о трудовой деятельности граждан
16:42 Регбийная «Стрела-Ак Барс» второй год подряд сыграет в финале ЧР против «Динамо»
16:35 На Строительной неделе БРИКС обсудят развитие бизнеса под внешним давлением
16:31 На новую меру поддержки молодым матерям в бюджете РТ заложат полмиллиарда рублей
16:26 В Челнах наказали владельца катера за незаконную перевозку пассажиров
16:23 В Казани открылся XXXV Международный смотр-конкурс дипломных архитектурных работ
16:19 В России запретили продажи некоторых китайских грузовиков
16:07 World Aquatics хочет провести турнир в Москве или Санкт-Петербурге
16:03 В Ново-Савиновском суде огласили обвинение экс-замглавы казанского ОБЭП
16:02 Летом 2026 года число смартфонов с вирусами в России выросло более чем на треть
15:49 Электросушилка для фруктов вспыхнула в ванной у 70-летней жительницы Казани
15:28 Евросоюз ввел санкции против 24 татарстанских компаний
15:23 Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»
15:12 Арефьев вернулся к тренировкам в основной группе перед матчем с «Сочи»
14:55 «Миллиард.Татар» открыл голосование «Татарский языковой проект и IT-проект года»
14:54 Дело возбудили на подростка, насмерть сбившего на авто женщину в Казани
14:49 Заканчивается прием заявок на конкурс «А у нас на грядке»
14:37 Алиментщик, задолжавший дочери более 1 млн, пойдет под суд в Татарстане
14:36 В Казанском Кремле Минниханов обсудил с гостем из ОАЭ дороги и медицину
14:04 В Татарстане в 2027 году прогнозируется рост реальной зарплаты на 2,4%
13:58 Рустам Минниханов провел встречу с послами арабских государств в России
13:55 Работодатели Татарстана предлагают более 102 тыс. вакансий
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17:44 Новый учебник по искусственному интеллекту в РТ переведут на татарский язык
17:27 В агроклассе Черемшанского лицея вырастили горчицу
17:08 Татарстан хочет запустить пилот по управлению БПЛА в комплексе ГТО
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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16:14 Гимназия №22 Нижнекамска расширяет помощь бойцам СВО
15:41 Централизованные закупки сэкономили Татарстану 158 млн рублей
15:38 В Актаныше открыли мемориальную доску участнику СВО Ильнару Талипову
14:09 Казанцев 14 октября приглашают на День работодателя
14:02 Татарстанцы получают информацию о стаже и баллах на госуслугах раз в три года
13:40 В Верхнеуслонском районе отремонтировали 2,3 км дороги
13:20 Студенты Мамадышского колледжа помогли ветерану СВО построить гараж
13:15 Росреестр Татарстана устранил более 77 тыс. реестровых ошибок в ЕГРН
12:45 Участники СВО и их семьи получили приоритет в соцобслуживании в Татарстане
12:29 Рыбно-Слободский мухтасибат передал автомобиль для нужд СВО
12:12 В Бугульминском районе в рамках акции «Сохраним лес» высадили 1200 елей
12:03 Две школы Татарстана победили во Всероссийском конкурсе школьных музеев
11:56 Воспитанники детсада в Нижнекамске передали бойцам СВО брелоки ручной работы
11:41 Участники «Десанта добрых дел» охватили помощью более 1,4 тысячи жителей РТ
11:06 70 тысяч альметьевцев получили качественную канализацию после капремонта
10:55 Фонд «Защитники Отечества» в РТ выдал более 170 технических средств реабилитации
09:27 Жители Татарстана могут принять участие в VIII Статистическом диктанте
08:28 Роспотребнадзор РТ: в Казани пройдет прямая линия по профилактике ОРВИ
08:13 В Бугульме определили кандидатов на срочную службу в армии
19:21 В Менделеевске после реставрации открылся краеведческий музей в Конторе Ушковых
18:41 В селе Новый Кокшан после реставрации открывается училище Ушковых
08:40 Соцработники из Татарстана заняли три призовых места на всероссийском конкурсе
00:26 В ПФО обсудили подготовку к оценке со стороны ФАТФ
22:28 Жители ​Т​атарстана могут попробовать написать VIII Статистический диктант
18:41 Соревнования МЧС по боевому развертыванию завершились в Лаишево
18:22 В Татарстане отрегулируют вопросы возмещений собственникам при жилой застройке
17:56 Труженица тыла Анна Таймуллина из Татарстана отмечает 95-летний юбилей
17:41 В Татарстане хотят учредить госнаграду «Заслуженный судебный пристав по РТ»
17:39 Труженица тыла Альфия Гарипова из Казани отметила 95-летний юбилей
17:33 Депутаты ГД от Татарстана провели региональную неделю и встретились с жителями
17:08 «Татар-информ» пригласил ветеранов агентства по случаю Декады пожилых людей
15:52 В Казани пройдет ярмарка вакансий в сфере экологии и охраны природы
15:02 В Татарстане стартовал творческий конкурс «Дружба народов – дружба литератур»
14:44 В Мамадышском районе планируют ликвидировать социальный приют «Надежда»
14:42 Мемориальную доску участнику СВО Марселю Арсланову открыли в школе №17 в Казани
14:34 В Казани пройдет дискуссия о роли медиа в развитии российско-индийского бизнеса
14:09 В Академии наук Татарстана открылась конференция к 150-летию Хади Атласи
12:52 Татарстан рассчитывает расширить участие в федеральных программах и нацпроектах
12:42 Боец из Заинска с позывным Чарли ждет встречи с женой и дочерьми
12:06 16 представителей РТ примут участие в слете поисковых отрядов ПФО
11:38 Более 650 участников студотрядов РТ трудоустроены в агропромышленном комплексе
11:21 Нижнекамские школьники изготовили сухой душ и написали письма бойцам
10:56 В Татарстане отремонтирован участок дороги Новый Кинер – Нижняя Ура
10:51 Нурлатец с позывным Север отправился на СВО сразу после 18-летия
09:12 Акцизы принесли бюджету Татарстана 35,7 млрд рублей за девять месяцев
08:10 В семье участника СВО из Нурлата родилась дочь Надежда
00:40 За пять лет школы и детсады востока РТ сдали более 105 тонн батареек
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