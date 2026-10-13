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Хазрат: «Алла бирса» и «ИншаЛлах» равноправны, если от чистого сердца
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60 архитектурных школ выставили проекты в ЦУМе
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Битва роботов на 6,6 млн рублей и ИИ: Kazan Digital Week презентовали в МосквеМеждународный форум соберет в Казани участников из более чем 50 стран
Международный форум Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 29 по 31 октября, презентовали сегодня в Москве на площадке ТАСС. Какой призовой фонд предусмотрен для победителей битвы роботов, стоимость места на выставке и сколько участников ждут на форуме – в репортаже «Татар-информа».
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Дизельная сделка с Путиным и публичная порка Зеленского: что затеял ТрампПолитолог назвал сценарий Трампа самоубийственным для Зеленского
Дональд Трамп договорился с Россией о поставках дизеля, объявил об энергетическом перемирии и призвал Украину сменить Владимира Зеленского. О будущем главы киевского режима и перспективах российско-американских отношений – в материале «Татар-информа».
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Автобус по расписанию: как в Нижнекамске перестраивают общественный транспортВ Нижнекамске обновляют автобусный и трамвайный парк, внедряют «Яндекс СИТИ» и модернизируют инфраструктуру
Еще несколько лет назад пассажиры Нижнекамска могли ждать автобус по 40–50 минут, а на отдельных маршрутах – до часа. Сегодня в городе обновляют транспортный парк, внедряют цифровые системы и меняют организацию перевозок. О том, что уже удалось сделать и какие задачи остаются, обсудили на утреннем совещании в мэрии города.
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Артига проиграл на глазах Минниханова: как «Рубин» не справился дома с «Динамо»Два удаления и тотальное невезение: почему «Рубин» проиграл «Динамо»
Российский футбольный чемпионат наконец-то вернулся после длинной паузы на сборные. Десятый тур закрывался в Казани – «Рубин» на своем поле принимал московское «Динамо». Смогли ли бело-голубые подняться на верхнюю строчку таблицы и сохранились ли казанцы в топ-6 – в материале «ТИ-Спорта».
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Замедление, но не разворот: что происходит с промышленностью ТатарстанаПроизводство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,5 раза
После июльского ускорения рост промышленного производства в Татарстане в августе замедлился более чем в два раза, до 3,5% в годовом выражении. Хуже было только в феврале. За восемь месяцев динамика осталась на уровне первого полугодия. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».
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«Даю установку в последний раз»: Кашпировский – кто это был и что это былоСмерть Анатолия Кашпировского всколыхнула информационное пространство страны
Неделю назад скончался Анатолий Кашпировский. Эта смерть стала поводом переосмыслить феномен массового помешательства советских людей на почве его телесеансов. Почему Кашпировского следует считать психотерапевтом, а не экстрасенсом, что он делал в Казани и завершается ли с его уходом эпоха магов и чародеев – в колонке Альберта Бикбова.
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Клюшка на пюпитре, Шагимуратова и «Сандугач»: как ГАСО РТ отметил свое 60-летиеРепортаж с юбилейного концерта ГАСО Татарстана в Казани
Несмотря на формат, гала-концерт, посвященный юбилею госоркестра Татарстана, прошел как единое действо, в котором нашлось место и официозу, и воспоминаниям, и высокому академизму, и даже хулиганству. Подробнее – в материале руководителя АЦ «Татар-информа».
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Клюшка на пюпитре, Шагимуратова и «Сандугач»: как ГАСО РТ отметил свое 60-летие
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«Чай с хазратом»: что означают и когда применимы ключевые исламские выражения
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Вербов не смог сместить «Динамо»: как «Зенит» проиграл в полуфинале Кубка легенд
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«Легенда пала»: как FromSoftware заставили меня оплакивать богов
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Подкасты о вере – за решеткой: проект «Татар-информа» покажут в колониях РТ
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Депутат ГД объяснил, какие периоды без работы учитываются при назначении пенсии
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
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Пресс-конференция: «О проведении в Казани Чемпионата мира по джиу-джитсу BJJ WORLD CHAMPIONSHIP 2026 памяти мусульманского тренера Айрата Дамировича Калимуллина»9 октября 2026