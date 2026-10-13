Замедление, но не разворот: что происходит с промышленностью Татарстана

Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло в 1,5 раза

После июльского ускорения рост промышленного производства в Татарстане в августе замедлился более чем в два раза, до 3,5% в годовом выражении. Хуже было только в феврале. За восемь месяцев динамика осталась на уровне первого полугодия. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».