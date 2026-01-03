news_header_top
Культура 3 января 2026 14:34

Гала-концерт фестиваля «В мире музыки и сказки» состоится в Национальном музее РТ

Гала-концерт международного фестиваля «В мире музыки и сказки» состоится 5 января в 11:00 в Национальном музее Республики Татарстан.

Фестиваль проводится с 2005 года под руководством заслуженных артисток РТ и руководителей камерного оркестра «Ренессанс», Анастасии и Лидии Илюшкиных, и объединяет участников разных возрастов и стран.

Посетители смогут услышать камерную музыку разных народов мира в исполнении солистов и ансамблей. Концерт будет сопровождаться видеорядом работ участников в номинации «Художественное творчество».

Вход в музей будет осуществляться по билетам.

