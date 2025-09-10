news_header_top
Культура 10 сентября 2025 12:09

Гала-концерт фестиваля «Сказка в каждой ноте» пройдет 21 сентября

Гала-концерт фестиваля «Сказка в каждой ноте» пройдет 21 сентября

В КЦ имени А.С. Пушкина Казани 21 сентября состоится гала-концерт Фестиваля «Сказка в каждой ноте: семейные вечера искусства».

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

В программе концерта – две сказки в талантливом исполнении Асии Мустафиной (мастер художественного слова), Ляли Явкиной (мастер песочной анимации) и оркестра «Идиллиум» (дирижер – Ильназ Дудкин).
Зрители вновь встретятся с героями сказок Г. Тукая «Водяная» и С.Козлова «Ежик в тумане».

Гала-концерт порадует зрителей не только сказочными историями, но и выступлением солистов Центра «Идиллия Арт»: шедевры музыкальной классики исполнят Диляра Набиуллина (сопрано), Азат Нургаянов (скрипка) и Аделия Зарифуллина (фортепиано).

