Гала-концерт фестиваля духовного наследия «Илаһи моң» пройдет в Болгаре

21 июня в Болгаре пройдет гала-концерт фестиваля-конкурса духовного наследия «Илаһи моң». Конкурс проходит в шестой раз. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала доцент кафедры татарского языка и культуры Российского исламского института Резеда Сафиуллина-Ибрагимова.

Исполнители духовной музыки и песнопений примут участие в гала-концерте в рамках праздничного концерта в 1100-летию принятия ислама государством Волжская Булгария. Фестиваль, по словам Сафиуллиной-Ибрагимовой, объединяет религию, культуру и науку.

«Изначально нашей главной задачей было возрождение, обновление и популяризация жемчужин нашего духовного наследия. В то время тоже были исполнители беитов, мунаджатов, но было очень актуальным возродить способы их аутентичного исполнения. К тому моменту образовалась некая пустота между духовенством и национальной интеллигенцией, мы решили восстановить эту связь», — рассказала ученый.

Народная артистка Татарстана Гульзада Сафиуллина отметила, что в конкурсе традиционно участвуют коллективы из разных регионов России.

По словам организаторов, на конкурс приходят исполнители самых разных возрастов — от пятилетних малышей до девяностолетних бабушек. В рамках научно-образовательной части фестиваля 20 мая в мечети «Аль-Марджани» пройдет семинар «Секреты напевного чтения в исламской культуре».