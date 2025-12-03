Гала-концерт фестиваля «Добрая волна» прошел в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трехдневный финал всероссийского фестиваля «Добрая волна» завершился сегодня в Казани масштабным гала-концертом. Концерт собрал талантливых детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также тех, кто имеет ограниченные физические возможности, со всей страны.

Фестиваль проводится с 2017 года по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и композитора Игоря Крутого. В этом году география отборочных туров впервые включила Грозный и Луганск, а общее количество заявок превысило 2000. Мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведущими концерта выступили телеведущие Вадим Такменев и Олимпиада Тетерич.

«Я очень рад, что наша с Игорем Яковлевичем идея собрать на одной сцене талантливых детей со всей страны растет и количественно, и качественно. 12 000 детей уже раскрыли здесь свои таланты», – обратился к залу Метшин.

Игорь Крутой подчеркнул значимость проекта. «Он доставляет особенным нашим детишкам возможность увидеть перспективу развития своего таланта, обратить на себя внимание. Их жизнь изменится, и они будут смотреть на себя по-другому», – заявил Народный артист РФ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Особенностью концертной программы стали видеовставки, в которых родные и близкие участников делились историями их пути к фестивалю. В этих интервью также было показано, как организаторы реализовывали программу «Исполняй мечту»: некоторым финалистам еще до финала были отправлены специальные подарки – музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и оборудование для творчества.

В основном концертном блоке лауреаты конкурса, отобранные по направлениям «вокал», «инструментальное исполнение», «хореография» и «сценическое искусство», представили свои номера.

Каждый финалист исполнил свой номер в дуэте с известным артистом. Ребята спели вместе с Игорем Крутым, Алсу, Владимиром Пресняковым, Натальей Подольской и Акмалем.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Счастлива быть снова в Казани. Спасибо за этот праздник музыки», – поделилась после выступления Алсу.

Завершился праздничный вечер исполнением гимна фестиваля. За рояль традиционно сел Игорь Крутой, исполнив финальную песню вместе со всеми участниками фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства РТ и «Доброй Казани», телеканала «НТВ», мэрии Казани и Академии популярной музыки Игоря Крутого.