Гайнутдинов о свадьбе с Медведевой: «Сейчас, я думаю, еще прям рано так загадывать»

Фото: телеграм-канал Евгении Медведевой

Солист театра «Балет Тодес» Ильдар Гайнутдинов поделился планами на предстоящую свадьбу с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

– Немного про предстоящую свадьбу с Евгенией Медведевой. Первый танец. Будете ли вы принимать участие в постановке?

– Сейчас, я думаю, еще прям рано так загадывать, потому что пока еще даже выбирается дата свадьбы, место проведения, вообще как это все спланировать. Мы думаем, что сейчас вот этот горячий зимний сезон пройдет, там уже Женины концерты пройдут, съемки и мой концерт пройдет. И я думаю, что мы потом уже будем более ответственно подходить к этому мероприятию, потому что сейчас пока что на уровне фантазии: что, если вот так, а что, если вот так вот сделать. Все‑таки пока еще выбираем, мотаемся. В общем, никакой конкретики пока что», – ответил Гайнутдинов Sport24.

В ноябре 2025 года Гайнутдинов сделал предложение Медведевой.

Евгений Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и призеркой чемпионата Европы по фигурному катанию.

Ильдар Гайнутдинов является ведущим актером театра танца Аллы Духовой «Балета Тодес», а также хореографом и победителем различных телевизионных танцевальных шоу.