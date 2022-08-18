Гайнутдинов Азат Галимзянович – генеральный директор АНО АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации, руководитель социального проекта «Пункт помощи нуждающимся «Приют», руководитель социального кадрового агентства «Трудяги.РФ», член Общественной палаты Республики Татарстан, председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2021 году.

При непосредственном руководстве и активном участии Азата Гайнутдинова

в приюте АНО «ЦРА» в 2020 г. со дня начала самоизоляции более 900 раз предоставлен ночлег нуждающимся, роздано более 6 000 порций обеда, более 1 500 комплектов сезонной одежды, более 200 раз оказаны услуги банного комплекса и парикмахера.

С 2021 г. АНО «ЦРА» реализует проект «Социальный патруль», помогающий людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Команда проекта ежедневно реагирует на заявки от граждан, неоднократно выезжая по адресам нуждающихся («Социальный патруль совершил более 695 выездов;

более 254 бездомных людей согласились жить в «Приюте человека»).

Организация вносит значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности и получила признание не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами, что отмечено многочисленными наградами и благодарностями. В Центре работают неравнодушные люди, которые воспринимает свою работу не как формальность, а как призвание всей жизни.

В 2019 г. АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» стало лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан.

Официальный сайт Центра: https://centrra.ru