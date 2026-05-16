Гайнутдин выступил на «КазаньФоруме» и назвал Казань культурной столицей исламского мира

Председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин выступил на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» с обращением к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Заместителю Премьер-министра РТ Василю Шайхразиеву, президиуму, а также к муфтиям, имам-мухтасибам, имамам и братьям по вере, следует из документа с речью, который находится в распоряжении «Татар-информа».

Глава ДУМ РФ отметил, что Казань в 2026 году была избрана культурной столицей исламского мира, насчитывающего более двух миллиардов человек. По его словам, это связано прежде всего с образованностью татарского народа, его глубоким уважением к знаниям и книгам, стремлением к просвещению и способностью создавать высокие образцы культуры. Кроме того, татарский народ являет собой пример миролюбия, межрелигиозного согласия и умеет жить достойно и красиво, заявил он.

«С гордостью заявляем: когда Казань получила звание культурной столицы исламского мира, первым официальным мероприятием стал Международный конкурс чтецов Корана. За этот шаг, сделанный в знак уважения к Священному Писанию – Благородному Корану, выражаю Вам, уважаемый председатель Рустам Нургалиевич, свою глубокую признательность», – сказал Гайнутдин.

Муфтий подчеркнул, что долг мусульман – восстанавливать, оживлять, изучать богатое наследие и знакомить с ним других. Духовное управление на протяжении десятилетий ведет последовательную работу в этом направлении: ежегодно в разных регионах России проводятся чтения имени Марджани, Фаизханова, Гаспринского, Бигиева, Буби, Баруди, Фахретдина, Акаева.

Гайнутдин сообщил о запуске книжной серии «Наследие Шигабутдина Марджани» и поздравил всех с выходом в свет перевода труда духовного наставника «Фаваид Мухимма» («Важные наблюдения»).

Он выразил благодарность вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и Раису РТ Рустаму Минниханову за большой вклад в реставрацию комплекса Исторической мечети в Татарской слободе Москвы, которая была полностью отреставрирована в конце 2025 года. При содействии Татарстана сейчас идет реставрация двухэтажного здания медресе, построенного в 1913 году.

Глава ДУМ РФ отметил, что главная задача в эту историческую эпоху – подготовить себе смену, организовать воспитание нового поколения, опираясь на богатое духовно-религиозное наследие. Научный прогресс, в том числе искусственный интеллект, должен стать инструментом и помощником в этом направлении.

Гайнутдин сообщил, что в форуме участвуют главы духовных управлений и имамы из Донбасса, Херсона, Запорожья, Луганска. Он выразил благодарность за то, что имамы регулярно посещают зону СВО, удовлетворяя духовно-религиозные потребности воинов.

В завершение председатель ДУМ Донецкой Народной Республики Рашид хаджи Брагин с благословения Гайнутдина наградил Рустама Минниханова медалью «За заслуги перед уммой Донбасса».