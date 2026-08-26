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Культура 26 августа 2026 18:30

Гайниев о черных стенах в ТЮЗ Кариева: «Прочел об этом в «Интертат»

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Директор татарского ТЮЗ им. Габдуллы Кариева Ильнур Гайниев прокомментировал новость о покраске театрального зала в черный цвет.

«Я сам впервые прочел в «Интертат», что наши стены красят в черный», – отшутился Гайниев.

Покраска всей театральной площадки в черный цвет была желанием режиссера Айдара Заббарова, в рамках подготовки к «Белому проходу», пояснил он. В театре эту идею одобрили, так как и в будущем директор Ильнур Гайниев и главный режиссер Ренат Аюпов хотят создать универсальный зал для театральных экспериментов.

«Это не мечта, это у нас в планах. Если мы это сделаем, то это нужно делать основательно», – сказал Гайниев.

Премьера спектакля «Белый пароход» по произведению Чингиза Айтматова в театре Кариева состоится 25-26 сентября. Режиссер – Айдар Заббаров. Автор инсценировки ‒ Резеда Губаева.

#театр кариева
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