Гайниев о черных стенах в ТЮЗ Кариева: «Прочел об этом в «Интертат»

Директор татарского ТЮЗ им. Габдуллы Кариева Ильнур Гайниев прокомментировал новость о покраске театрального зала в черный цвет.

«Я сам впервые прочел в «Интертат», что наши стены красят в черный», – отшутился Гайниев.

Покраска всей театральной площадки в черный цвет была желанием режиссера Айдара Заббарова, в рамках подготовки к «Белому проходу», пояснил он. В театре эту идею одобрили, так как и в будущем директор Ильнур Гайниев и главный режиссер Ренат Аюпов хотят создать универсальный зал для театральных экспериментов.

«Это не мечта, это у нас в планах. Если мы это сделаем, то это нужно делать основательно», – сказал Гайниев.

Премьера спектакля «Белый пароход» по произведению Чингиза Айтматова в театре Кариева состоится 25-26 сентября. Режиссер – Айдар Заббаров. Автор инсценировки ‒ Резеда Губаева.