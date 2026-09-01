Гайфутдинова: раньше тряслась от американок, теперь знаю — их можно обыгрывать

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова в интервью «СЭ» рассказала, как ей удалось избавиться от психологического барьера перед соперницами из США. Долгое время, по ее признанию, американки казались ей недосягаемыми — и дело не только в их результатах, но и во внешнем виде.

«Честно, стоя рядом с ними, видишь — моя нога раза в три меньше их. Мы можем сколько угодно говорить, какие мы крутые, но стоит просто сесть с ними в кол-руме — и накрывает мандраж. Они огромные, мощные, невероятно уверенные в себе», — поделилась спортсменка.

Поворотным моментом стал собственный результат: когда Гайфутдинова показала третье время в мировом рейтинге, она осознала, что все реально. Теперь ее главная задача — научиться стабильно показывать свой максимум и выходить на старт без страха.

«Но когда сама проплываешь с третьим результатом в мире, понимаешь — все реально. Осталось просто научиться стабильности, выходить и не бояться их.», – призналась пловчиха.

Алина также отметила, что пауза в международных турнирах пошла ей на пользу: она сумела сконцентрироваться на подготовке и выйти на лидирующие позиции внутри страны. Возвращаться на мировую арену, по словам Алины, она хотела уже полноценным конкурентом для сильнейших, а не статистом.