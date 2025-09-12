news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 сентября 2025 10:58

ГАИ: В Казани выросло число ДТП с велосипедистами

Читайте нас в
Телеграм
ГАИ: В Казани выросло число ДТП с велосипедистами
Фото: «Татар-информ»

С начала года в Казани зафиксировали 127 ДТП с участием двухколесного транспорта, что превышает показатель прошлого года – тогда было зарегистрировано 122 аварии. В результате ДТП в этом году погибли три человека, еще 135 получили травмы.

Наибольший рост аварийности наблюдается среди велосипедистов. Автоинспекторы Казани оформили 52 ДТП с участием велосипедов. По информации ведомства, в результате погибли два велосипедиста, травмы получил 51 человек.

При этом, согласно статистике, за аналогичный период прошлого года в Казани произошло 34 ДТП с участием велосипедистов. Тогда обошлось без смертельных случаев, но 34 человека были травмированы.

#дтп в казани #дтп с велосипедистом #статистика ДТП
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025