ГАИ Татарстана разработала портал «Безопасность» с дополненной реальностью

В Татарстане разработали портал с дополненной реальностью, где разместили все ссылки на госсайты, информацию для водителей и пешеходов о безопасности дорожного движения. Об этом на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов.

Накануне в Кабинете министров РТ прошло заседание Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова.

«Для того чтобы как можно большее количество татарстанцев ознакомилось с информацией о профилактике ДТП, мы используем новые технические решения. Так, совместно с ГБУ “Безопасность дорожного движения” разработан портал дополненной реальности “Безопасность”, в котором предоставлены видеоролики по дорожной безопасности, а также ссылки на официальные ресурсы для участников дорожного движения», – рассказал Рустем Гарипов.

Чтобы воспользоваться порталом, достаточно отсканировать QR-код, далее будет предложено использовать браузер или скачать приложение «Оживи». Открыв браузер или приложение, необходимо навести камеру на обложку паспорта гражданина РФ. На экране телефона появится дополненная реальность.

Пользователю будут доступны восемь ярлыков-ссылок:

раздел проверки ТС сайта ГУОБДД;

телеграм-канал Госавтоинспекции;

портал «Госуслуги.РФ»;

приложение «Госуслуги.Авто»;

сайт «Налог.ру»;

портал «Сакла»;

вакансии в МВД по РТ;

ссылка на ВК ДПСО «ЛизаАлерт».

Таким образом можно проверить историю регистрации автомобиля, участие в ДТП и его ограничения, пройдя по ссылке на сайт ГУОБДД МВД России. На сайте налоговой службы можно проверить задолженности, а на портале «Сакла» ребенок может познакомиться с обучающей игрой, комиксами, караоке, серией мультфильмов, а также общаться со сверстниками.