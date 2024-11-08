ГАИ Татарстана предупреждает водителей о сильной гололедице на дорогах в субботу

Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о сильной гололедице на дорогах в субботу.

9 ноября в Татарстане ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду и гололедица на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.