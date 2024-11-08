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ГАИ Татарстана предупреждает водителей о сильной гололедице на дорогах в субботу
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Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о сильной гололедице на дорогах в субботу.
9 ноября в Татарстане ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду и гололедица на дорогах.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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