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Происшествия 8 ноября 2024 18:20

ГАИ Татарстана предупреждает водителей о сильной гололедице на дорогах в субботу

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Госавтоинспекция Татарстана предупреждает водителей о сильной гололедице на дорогах в субботу.

9 ноября в Татарстане ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду и гололедица на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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