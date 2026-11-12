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Происшествия 12 ноября 2026 14:16

ГАИ просит водителей отказаться от опасных маневров в ожидающийся в РТ снегопад

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12 и 13 ноября в Татарстане ожидаются метель, сильный снегопад, туман, а также снежная каша и заносы на дорогах. В связи с непогодой ГАИ просит участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах», – говорится в сообщении.

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