ГАИ просит водителей отказаться от опасных маневров в ожидающийся в РТ снегопад

12 и 13 ноября в Татарстане ожидаются метель, сильный снегопад, туман, а также снежная каша и заносы на дорогах. В связи с непогодой ГАИ просит участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах», – говорится в сообщении.