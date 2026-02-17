ГАИ Нижнекамска предупредила о распространении фейк-сообщений о ДТП
В Госавтоинспекции Нижнекамска сообщили о волне фейковых сообщений о ДТП, которые активно распространяются в мессенджерах и социальных сетях.
В фейковых постах говорится о «серьезных авариях» в центре города, а пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы увидеть «видео с места происшествия».
В ведомстве подчеркивают, что такие публикации создаются мошенниками. Их цель – не информирование, а получение выгоды и распространение вредоносных программ.
ГАИ призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не пересылать непроверенные сообщения.