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Общество 7 апреля 2025 20:26

ГАИ напомнила татарстанским водителя о важности соблюдения ПДД в туман

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Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды. Завтра в республике ожидается туман, дождь, а также ветер порывами до 20 м/с.

Госавтоинспекция предупреждает, что водителям нужно быть особенно осторожными:

  • Снизьте скорость, увеличьте дистанцию, используйте противотуманные фары;
  • Будьте готовы к боковому ветру, особенно на открытых участках дорог. Избегайте резких маневров и обгонов
  • Если непогода застала вас в пути, по возможности переждите непогоду в безопасном месте.
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