ГАИ напомнила татарстанским водителя о важности соблюдения ПДД в туман
Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды. Завтра в республике ожидается туман, дождь, а также ветер порывами до 20 м/с.
Госавтоинспекция предупреждает, что водителям нужно быть особенно осторожными:
- Снизьте скорость, увеличьте дистанцию, используйте противотуманные фары;
- Будьте готовы к боковому ветру, особенно на открытых участках дорог. Избегайте резких маневров и обгонов
- Если непогода застала вас в пути, по возможности переждите непогоду в безопасном месте.