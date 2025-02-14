news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 февраля 2025 14:40

ГАИ напомнила татарстанцам о безопасном поведении на дорогах в надвигающуюся метель

Госавтоинспекция напомнила татарстанцам о безопасном поведении на дорогах в метель.

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до одного километра и сильный ветер порывами до 15 м/с, на дорогах образование снежных заносов.

Водителям необходимо обратить особое внимание на техническое состояние своего автомобиля, запаситесь топливом, теплыми вещами и продуктами.

Стоит сообщить родным свой маршрут и ориентировочное время возвращения.

Нужно воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречку, выбирать скорость движения исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.

Без крайней необходимости не выезжайте за пределы населенных пунктов и по возможности откажитесь от передвижения на личных транспортных средствах.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025