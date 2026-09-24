ГАИ наказала водителя, ехавшего по встречке и устроившего скандал на Профсоюзной

Госавтоинспекция Казани наказала скандального водителя, ехавшего по встречке в центре города.

Как рассказали в ведомстве, днем 22 сентября водитель Honda проехал по встречке на улице Профсоюзной. При этом, он конфликтовал с водителями, соблюдавшими правила. Так, на видео попало, как мужчина бьет ногой по чужому автомобилю, а затем пытается открыть дверь машины с сидящим внутри водителем.

Личность нарушителя быстро установили – им оказался 27-летний житель Казани. На него выписали протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав на срок до полугода.