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Происшествия 24 сентября 2026 09:31

ГАИ наказала водителя, ехавшего по встречке и устроившего скандал на Профсоюзной

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Госавтоинспекция Казани наказала скандального водителя, ехавшего по встречке в центре города.

Как рассказали в ведомстве, днем 22 сентября водитель Honda проехал по встречке на улице Профсоюзной. При этом, он конфликтовал с водителями, соблюдавшими правила. Так, на видео попало, как мужчина бьет ногой по чужому автомобилю, а затем пытается открыть дверь машины с сидящим внутри водителем.

Личность нарушителя быстро установили – им оказался 27-летний житель Казани. На него выписали протокол. Теперь мужчине грозит лишение прав на срок до полугода.

#гаи #улица профсоюзная
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