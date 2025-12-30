ГАИ Казани призвала водителей убирать автомобили во время снегоуборочных работ

Госавтоинспекция Казани обратилась к автомобилистам с просьбой заранее освобождать проезжую часть в местах проведения снегоуборочных работ. В городе продолжается активная очистка улиц и магистралей от последствий снегопадов, которую выполняют коммунальные и дорожные службы.

В ведомстве подчеркивают, что припаркованные вдоль дороги автомобили мешают работе спецтехники и замедляют уборку. Чтобы обеспечить свободный доступ снегоуборочных машин, водителей просят своевременно переставлять авто из зон очистки.

Автоинспекторы рекомендует следить за актуальной информацией о графиках уборки в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции, а также домовых и жилищных группах в соцсетях.

В ведомстве также напомнили, что автомобили, припаркованные с нарушением ПДД и препятствующие уборке, будут отправлены на спецстоянку.