ГАИ Казани предупредила водителей об опасном участке обледенелой дороги в центре города

Госавтоинспекция Казани информирует водителей о частичном обледенении дороги на улице Лево-Булачная возле дома 38. В настоящий момент выясняются причины появления наледи.

Автоинспекторы настоятельно советует водителям проявлять особую осторожность при движении по этому участку, заблаговременно снижать скорость, исключить резкие перестроения, избегать экстренных торможений и держать безопасную дистанцию.

Водителей также просят рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов до тех пор, пока опасные условия не будут устранены.