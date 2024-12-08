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ГАИ Казани предупредила водителей об опасном участке обледенелой дороги в центре города
Госавтоинспекция Казани информирует водителей о частичном обледенении дороги на улице Лево-Булачная возле дома 38. В настоящий момент выясняются причины появления наледи.
Автоинспекторы настоятельно советует водителям проявлять особую осторожность при движении по этому участку, заблаговременно снижать скорость, исключить резкие перестроения, избегать экстренных торможений и держать безопасную дистанцию.
Водителей также просят рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов до тех пор, пока опасные условия не будут устранены.
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