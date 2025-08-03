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Происшествия 3 августа 2025 16:53

ГАИ Казани предупредила автолюбителей о затоплении Вознесенского тракта

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Из-за сильного дождя в Казани затопило ряд улиц. Как сообщает городская Госавтоинспекция, под водой оказалась проезжая часть на Вознесенском тракте со стороны улицы Фучика и въезд в город с трассы М7.

Экипажи Госавтоинспекции на месте занимаются регулировочными действиями. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали, что огромный провал образовался на перекрестке Сахарова – Закиева в Казани. Троллейбус повис прямо над ямой. Движение организовано по встречной полосе, по одной полосе в каждом направлении.

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