ГАИ Казани предупредила автолюбителей о затоплении Вознесенского тракта

Из-за сильного дождя в Казани затопило ряд улиц. Как сообщает городская Госавтоинспекция, под водой оказалась проезжая часть на Вознесенском тракте со стороны улицы Фучика и въезд в город с трассы М7.

Экипажи Госавтоинспекции на месте занимаются регулировочными действиями. Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали, что огромный провал образовался на перекрестке Сахарова – Закиева в Казани. Троллейбус повис прямо над ямой. Движение организовано по встречной полосе, по одной полосе в каждом направлении.