ГАИ Казани напомнила водителям о безопасности в гололедицу

В Казани в связи с резким ухудшением погодных условий Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с призывом строго соблюдать ПДД. На дорогах наблюдается гололедица, что значительно повышает риск аварийных ситуаций.

Водителям рекомендуют увеличивать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, избегать резких маневров и выбирать скорость, соответствующую дорожной обстановке. Особое внимание следует уделять торможению и перестроению – на скользкой дороге эти действия требуют большей аккуратности.

«Участники дорожного движения должны учитывать изменяющиеся погодные условия, быть предельно осторожными. Сложные погодные условия требуют большей внимательности и от пеших участников дорожного движения», – напомнил временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани майор полиции Дмитрий Загидуллин.