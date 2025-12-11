news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 декабря 2025 16:45

ГАИ Казани напомнила водителям о безопасности в гололедицу

Читайте нас в
Телеграм

В Казани в связи с резким ухудшением погодных условий Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам с призывом строго соблюдать ПДД. На дорогах наблюдается гололедица, что значительно повышает риск аварийных ситуаций.

Водителям рекомендуют увеличивать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, избегать резких маневров и выбирать скорость, соответствующую дорожной обстановке. Особое внимание следует уделять торможению и перестроению – на скользкой дороге эти действия требуют большей аккуратности.

«Участники дорожного движения должны учитывать изменяющиеся погодные условия, быть предельно осторожными. Сложные погодные условия требуют большей внимательности и от пеших участников дорожного движения», – напомнил временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани майор полиции Дмитрий Загидуллин.

#госавтоинспекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025