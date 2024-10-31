ГАИ Казани напомнила водителям и пешеходам о необходимости соблюдения ПДД при непогоде

В ближайшие дни на территории Казани ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, ветер порывами до 20 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция столицы Татарстана обращает внимание водителей и пешеходов на строгое соблюдение ПДД

«Уважаемые пешеходы, необходимо при переходе проезжей части, учитывать, что видимость на дороге во время неблагоприятных погодных условий намного хуже, поэтому необходимо при себе иметь световозращающие элементы и быть внимательным при переходе дороги. Выбирайте более безопасные дорожные переходы и помните, лучше потратить несколько минут на то, чтобы правильно перейти дорогу, чем месяцы в больничной койке, думая, что вы успеете перебежать дорогу в неположенном месте», – сообщил начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин.

Неблагоприятная погода требует повышенной осторожности от всех участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги с ребенком обязательно следует взять его за руку. Госавтоинспекция также напоминает о необходимости уделить использование предметов и одежды со световозвращающими элементами.