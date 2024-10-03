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ГАИ: Камеры теперь смогут распознавать авто нарушителей ПДД со скрытыми номерами
В ГАИ России рассказали, что дорожные камеры теперь смогут распознавать автомобили нарушителей ПДД со скрытыми номерами.
Этот пилотный проект запускает Ространснадзор. Если водитель случайно испачкал или намеренно скрыл номер машины, его смогут найти с помощью видеофиксаторов.
Кроме того, ГАИ будут выявлять факты перевозок с неоплаченными штрафами.
Изменения коснутся в том числе международных перевозчиков и автобусов, которых нет в реестре транспортных средств с лицензией.
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