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ГАИ ищет очевидцев ДТП в Казани, где женщина упала после резкого торможения автобуса
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев вчерашнего ДТП в Казани, где водитель автобуса резко затормозил, в результате этого одна из пассажирок упала.
ДТП произошло напротив дома № 120 по улице Боевая.
Водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, после оказания помощи ее отпустили из больницы домой.
Госавтоинспекция Казани просит откликнуться всех очевидцев данного происшествия по телефонам: 8 (843) 5-333-819, 5-333-848.
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