news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 29 ноября 2024 11:59

ГАИ ищет очевидцев ДТП в Казани, где женщина упала после резкого торможения автобуса

Скопировать ссылку

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев вчерашнего ДТП в Казани, где водитель автобуса резко затормозил, в результате этого одна из пассажирок упала.

ДТП произошло напротив дома № 120 по улице Боевая.

Водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, после оказания помощи ее отпустили из больницы домой.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться всех очевидцев данного происшествия по телефонам: 8 (843) 5-333-819, 5-333-848.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100