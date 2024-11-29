ГАИ ищет очевидцев ДТП в Казани, где женщина упала после резкого торможения автобуса

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев вчерашнего ДТП в Казани, где водитель автобуса резко затормозил, в результате этого одна из пассажирок упала.

ДТП произошло напротив дома № 120 по улице Боевая.

Водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести, после оказания помощи ее отпустили из больницы домой.

Госавтоинспекция Казани просит откликнуться всех очевидцев данного происшествия по телефонам: 8 (843) 5-333-819, 5-333-848.