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Гагин: Замеченные у Артемовска танки Leopard остаются обычной целью для ВС России
Танки Leopard, которые были замечены в районе Артемовска, остаются обычной целью для российских военных. Об этом сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости.
«Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись "Леопарды". Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как Leopar», — рассуждает он.
Как отметил Гагин, уже понятно, что Украина потеряла Артемовск, вопрос только в том, когда это произойдет, – киевский режим признает, что не может снабжать свой гарнизон.
В конце минувшей недели глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что переданные Варшавой танки немецкого производства Leopard уже находятся на территории Украины.
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