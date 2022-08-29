Гагаузия хочет перенять опыт Татарстана по благоустройству парков и дворов

Фото: Пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с башканом (главой) автономно- территориального образования Гагаузия (Молдова) Ириной Влах договорился о развитии сотрудничества в разных сферах. Встреча прошла сегодня в Доме Правительства РТ.

Стороны обсудили укрепление сотрудничества между Татарстаном и Гагаузией, в том числе развитие торгово-экономических связей, взаимодействие в агропромышленном секторе, медицине, ИТ, дальнейший обмен делегациями и реализацию совместных культурных проектов, сообщает пресс-служба Президент РТ.

Предполагается, что Влах ознакомится с опытом республики по благоустройству дворовых территорий, развитию общественных пространств и молодежной инфраструктуры, а также посетит полилингвальный комплекс «Адымнар» и «Школу 21». Она также собирается принять участие в мероприятиях по случаю Дня Республики Татарстан.