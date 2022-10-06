Гафурова, Фаттахова и Терентьева вывели из Совета по межнациональным вопросам

Бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, председателя правления «Университета Талантов» Александра Терентьева и замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова вывели из Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Соответствующий указ подписал руководитель республики Рустам Минниханов.

Вместо них в состав совету вводят замруководителя администрации Президента РТ – руководителя Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Руслана Мухарлямова. Он станет секретарем совета.

Также в совет войдут кандидатуры действующего ректора КФУ Ленара Сафина, министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова.