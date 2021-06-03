Гафуров предложил ограничить занятия пейнтболом и страйкболом для детей

Ректор КФУ и депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров предложил запретить заниматься пейнтболом и страйкболом для детей. Депутат озвучил мнение на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Взрослые вместе с подростками в камуфляжной одежде бегают по лесу, стреляют друг в друга. Буквально рядом находятся дети школьного возраста. <...> Этот бардак по большому счету нужно тоже прекращать. А мы инициируем такие вещи, говоря, что это замена „Зарницы“. Мы учим изначально детей стрелять в человека. Это не только компьютерные игры, это уже физическое воздействие», — сказал Гафуров.

Депутат и гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов поддержал предложение Гафурова и отметил, что полный запрет невозможен, но можно делать это на оборудованных площадках, где человек будет проходить регистрацию и получать разрешение. Он подытожил, что в такие игры лучше не играть несовершеннолетним.

«Не стоит этим заниматься несовершеннолетним. Здесь вы абсолютно правы, я сто процентов за», — добавил Аминов.