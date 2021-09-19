Гафиятуллин: Видеонаблюдение на участках охватывает 80% избирателей Татарстана

Система видеонаблюдения, действующая на избирательных участках Татарстана, охватывает более 80% голосующего населения, сообщил в Центре общественного наблюдения Казани заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

Он отметил, что 2764 избирательных участка Татарстана оснащены системами видеонаблюдения. Всего же в республике установлено 1145 камер и 1619 видеорегистраторов.

Центр общественного наблюдения города Казани, расположенный в IT- парке, работает круглосуточно. Ежедневно в нем находятся около 80 наблюдателей. Здесь избиратели и представители политических партий могут следить за ходом избирательного процесса и отслеживать сообщения о возможных нарушениях, которых, по словам Гафиятуллина, ежедневно поступает порядка 30–35.

Он рассказал, что во время выборов наблюдатели сталкиваются с провокаторами, но оперативно решают эти вопросы на избирательных участках.

«У нас есть мобильная группа, и на каждом участке находятся наблюдатели от Общественной палаты, которые на месте принимают все необходимые меры касательно нарушений», — сказал специалист.

Член Общественной палаты РТ обратил внимание на то, что некоторые посетители на избирательных участках требуют журнал регистрации голосующих и пытаются снять его на видеокамеру. «Закон о защите личных данных запрещает это, и мы в таких случаях вынуждены отказывать», — объяснил Гафиятуллин.

Однако, несмотря на частные случаи, считает эксперт, в Татарстане выборы всегда проходят в дружественной и спокойной обстановке.

«Избирательная кампания в Татарстане всегда отличается терпимостью, толерантностью и проходит в дружественной обстановке», — считает он.

Также зампред Общественной палаты РТ подчеркнул, что по итогам двух дней голосования представители политических партий не выявили ни одного нарушения на избирательных участках.

«Наша видеостена доказывает, что выборы проходят в дружественной, легитимной обстановке и нарушений не выявлено. Мы можем гарантировать, что выборы проходят достоверно и прозрачно», — подытожил Гафиятуллин.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ шестого созыва в Татарстане проходят с 17 по 19 сентября.