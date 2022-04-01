Гафаров: Сметную стоимость Соборной мечети Казани определят после подготовки проекта

Сметная стоимость Соборной мечети Казани будет определена после подготовки проекта мечети. Сейчас же пока рано об этом говорить, заявил на брифинге в «Татар-информе» заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Сегодня мы открываем конкурс на эскизный проект. Потом на основании эскизного проекта будем создавать сам проект. После этого он должен будет пройти экспертизу. Затем появится стоимость данного проекта», — отметил спикер.

Шамиль Гафаров подчеркнул, что на смету влияет множество факторов: удорожание строительных материалов, инфляция, ситуация на рынке, в том числе и международном. «На примерную стоимость мы можем посмотреть, ориентируясь на мечети с 10 тыс. прихожан», — пояснил он.

Кроме того, участник брифинга сообщил, что бюджетные деньги при строительстве мечети использоваться не будут. «Мечеть будут строить на средства меценатов и фонда „Игелек-Доброта“», — заверил он.

Строительство комплекса Соборной мечети Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.