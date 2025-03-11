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Экономика 11 марта 2025 15:34

Гафаров рассказал, каким будет первый в Дрожжановском районе глэмпинг

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В Дрожжановском районе Татарстана появится загородный клуб с гостевыми домиками и банным комплексом. Об этом сказал глава района Марат Гафаров на мунициальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Начинаем строить [первый глемпинг]. С инвестором идет обсуждение и оформление участка под строительство загородного клуба LASHMAN», – ответил Гафаров на вопрос главы АИР Талии Минуллиной, есть ли в районе глемпинг.

Фото: © скриншот презентации

Проект загородного клуба разработан казанским архитектурным бюро ABAU и состоит из четырех этапов, каждый из которых оценивается по 130 млн рублей. Планируется, что в данном комплексе будут гостевые домики четырех типов, банный комплекс, ресторан с гостиничными номерами, музей под открытым небом, ангары и конюшни, а также детский веревочный парк.

Гафаров рассказал, что это будет «дорогой сегмент», поскольку уникальность комплекса в его расположении – на острове в лесу. При этом лесной массив относится к соседнему региону – Чувашии, а остров – к Татарстану.

#отели #Дрожжановский район #агентство инвестиционного развития рт
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