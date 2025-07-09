Гафаров: Обеспечить цифровую безопасность на выборах в сентябре – наша главная задача

Во время выборов Раиса Татарстана и муниципальных депутатов 14 сентября необходимо обеспечить полную цифровую безопасность. С таким поручением на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года выступил вице-премьер РТ, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

«Обеспечить цифровую безопасность на выборах в сентябре – это наша главная задача. Все моменты должны быть на постоянном контроле. В том числе – защита от иностранных атак. Это покажет уровень профессиональной готовности цифровой команды Татарстана», – отметил он.

Кроме того, Гафаров обратился к руководителям компаний, присутствующих на коллегии с тем, чтобы они обеспечили посещаемость выборов в своих коллективах.

Напомним, что выборы Раиса Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года. Помимо выборов Раиса Татарстана, в этот день состоятся довыборы в Государственный Совет РТ по Мелекесскому избирательному округу №18 и выборы более 7,6 тыс. муниципальных депутатов.